Англия

Португалец поведал о конкуренции с французом.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказал свое мнение об игре своего партнера по центру поля Поля Погба.

"Я очень взволнован, хочу играть вместе с ним. Я думаю, что у нас много хороших игроков в полузащите. Очевидно, что Поль травмирован очень давно, но мы знаем, что у него много отличных качеств".

"В футболе люди обычно забывают, твои хорошие стороны, как только ты допускаешь ошибку. Вы можете показывать высокий уровень в 34 играх, и в одном матче вы играете плохо, и все это помнят".

"Черная полоса Поля постепенно заканчивается. Ожидания от его игры были всегда велики, потому что Поль — лучший игрок", — цитирует Фернандеша Goal.

Ранее португальский футболист рассказал о том, как он реагировал на предложение со стороны Манчестер Юнайтед.