Англия

"Красные дьяволы" не будут отказываться от трансфера хавбека.

Манчестер Юнайтед по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша, сообщает ESPN.

"Красные дьяволы" рассматривают хавбека в качестве приоритетной трансферной цели и не откажутся от него, несмотря на недавний скандал с нарушением карантина. В подписании атакующего игрока заинтересован лично Оле-Гуннар Солскьяер.

Действующий контракт Грилиша с Астон Виллой рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 31 поединок в футболке "львов", отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Грилиш покинет Астон Виллу, если команда вылетит из Премьер-лиги.

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