Англия

Одним из вариантов трудоустройства полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша являетсч Ливерпуль.

Если Астон Вилла не сохранит прописку в Премьер-лиге, Джек Грилиш может перебраться в Ливерпуль — сообщает Sky Sports со ссылкой на Birmingham Mail.

Ранее Грилиш решил остаться в Астон Вилле, несмотря на интерес со стороны Манчестер Юнайтед.

24-летний полузащитник выступал за Астон Виллу (176 матчей во всех турнирах, 24 гола) и один сезон провел в аренде в Ноттс Каунти (39, 6).

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