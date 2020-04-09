Манчестер Юнайтед и Ювентус готовы побороться за Хамеса Родригеса

Колумбиец, вероятно, покинет Реал в скором времени.
Хамес Родригес, getty images
09 апреля 2020, 13:24
Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед и Ювентус, утверждает AS.
По данным источника, "бланкос" готовы продать колумбийского футболиста, так как его контракт истекает в 2021 году. Кроме того, Реал намерен разгрузить зарплатную ведомость.
Также отмечается, что на хавбека активно претендует Наполи, а фаворитом в гонке за игроком остается Эвертон, в котором работает бывший наставник Хамеса Карло Анчелотти.
У колумбийца в этом сезоне гол и две результативных передачи в 13 поединках в футболке "королевского клуба".