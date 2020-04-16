Англия

В пятницу состоится встреча представителей всех клубов АПЛ.

Большинство клубов английской Премьер-лиги едины в мнение, что текущий чемпионат стоит завершить до 30 июня. Об этом сообщает Sky Sports.

Данное желание клубов вызвано тем, что 30 июня истекают контракты многих футболистов со своими клубами. Большинство игроков могут покинуть команды, несмотря на разрешение ФИФА. Представители АПЛ не желают столкнуться с ситуацией, когда они вынуждены будут доигрывать оставшиеся матчи без основной обоймы игроков.

Большинство клубов АПЛ желают доиграть этот сезон, а не аннулировать его. Также существует вероятность, что команды смогут возобновить свои тренировки в конце мая. В пятницу состоится видеоконференция всех клубов лиги, на которой будет обсуждаться будущее данного сезона.

Также источник сообщает, что команды планируют возобновить тренировки в конце мая.

Ранее сообщалось, что для завершения сезона в АПЛ понадобится 35 календарных дней.

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