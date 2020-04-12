Англия

Руководство английской Премьер-лиги определило, сколько времени понадобится для окончания первенства.

В Премьер-лиге осталось сыграть 92 матча, и для завершения сезона понадобится 5 недель — сообщает The Telegraph.

Руководство АПЛ считает, что играть по два матча (в среднем) в неделю будет не очень обременительно для привыкших к интенсивному календарю английских клубов (16-ти из них придется провести по 9 матчей, 4-м — 10).

Пока не определено, как именно будут проходить матчи: на нейтральных полях, на тренировочных базах клубов или на клубных стадионах. Известно лишь, что все они пройдут без зрителей.

Также пока сложно говорить о сроках, когда команды смогут выйти на поле. Это будет зависеть от решений правительства Великобритании и эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2020/2021 в правила Премьер-лиги будут внесены три изменения.

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