Англия

Француз рассказал о взаимоотношениях с шотландским менеджером.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба рассказал о причинах, которые сподвигли его перейти в Ювентус в 2012 году.

"У Фергюсона был недостаток доверия ко мне. Помню, мы играли против Блэкберна, и тот матч стал для меня последней каплей. У команды не было полузащитников в запасе, в центре поля играли Парк Чжи Сун и Рафаэль. Фергюсон сказал мне разминаться, но на поле так меня и не выпустил".

"В этот момент мое сердце разбилось. Тогда я сказал Патрису Эвра, что хочу уйти в Ювентус. Мне нужно было показать, что я могу играть в стартовом составе, хотя мне там ничего не обещали", — цитирует Погба сайт Джанлуки ди Марцио.

Ранее французский футболист поделился, за какую команду он болел в детстве благодаря форварду Тьерри Анри.