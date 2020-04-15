Англия

Француз признался, что в детстве поддерживал "канониров", а не Манчестер Юнайтед.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба рассказал о том, какую команду поддерживал в детстве, а также назвал имена футболистов, игра которых ему нравилась.

"Я буду честен. Сначала я был фанатом Арсенала. Очевидно, что из-за французских футболистов, игравших тогда в команде. Мы с братом болели за "канониров", но второй брат поддерживал Манчестер Юнайтед".

"Мне нравился Тьерри Анри, и именно из-за него я болел за Арсенал. Немного позже я изменился и стал болеть за Манчестер Юнайтед вместе с другим братом".

"Что касается футболистов, игра которых мне нравилась, то в моем списке определенно есть место Роналдиньо, Роналдо, Зинедину Зидану, Тьерри Анри, Джибрилю Сиссе и Кака", — приводит слова француза официальный сайт МЮ.

Напомним, ране Поль Погба признался, что его мать повлияла на решение покинуть Манчестер Юнайтед в 2012 году.

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