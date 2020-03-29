Защитник Лилля близок к переходу в стан "пенсионеров".
Габриэль Магальяйнс, getty images
29 марта 2020, 00:58
Габриэля Магальяйнса долго время связывали с переходом в Эвертон. Речь шла о 25-30 миллионах фунтов.
Однако по сообщениям журналиста Ману Лонжона, Челси опередил "ирисок" в борьбе за центрального защитника Лилля.
Журналист уверяет, что лондонцы находятся на заключительной стадии переговоров. 22-летний бразилец в этом сезоне отыграл 34 поединка в футболке Лилля, отметившись одним голом.
Напомним, что на защитника также претендует Ювентус.