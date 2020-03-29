Англия

Защитник Лилля близок к переходу в стан "пенсионеров".

Габриэля Магальяйнса долго время связывали с переходом в Эвертон. Речь шла о 25-30 миллионах фунтов.

Однако по сообщениям журналиста Ману Лонжона, Челси опередил "ирисок" в борьбе за центрального защитника Лилля.

Журналист уверяет, что лондонцы находятся на заключительной стадии переговоров. 22-летний бразилец в этом сезоне отыграл 34 поединка в футболке Лилля, отметившись одним голом.

Напомним, что на защитника также претендует Ювентус.