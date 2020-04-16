Англия

Тренер вспомнил о несостоявшихся трансферах.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал, какие трансферы ему не удалось совершить, будучи наставником Манчестер Юнайтед.

"Тони Кроос, безусловно, будет самым большим сожалением для меня, тем трансфером, который не удалось совершить. В то время мы были очень близки к Гарету Бэйлу и Сеску Фабрегасу".

"Но я должен сказать, что до этого в Эвертоне мы были очень близки к хорошим игрокам. Мы просто не могли перебить предложения других клубов", — цитирует Мойеса Goal.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм задолжал 70 миллионов фунтов за трансферы Андрея Ярмоленко, Фелипе Андресона и Иссы Диопа.