Англия

За "молотобойцами" весит огромный долг по переходам трех исполнителей.

У Вест Хэма долг за трансферы, которые были совершены в 2018-2019 годах, сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонский клуб должен за переходы Андрея Ярмоленко, Исса Диопа и Фелипе Андерсона 70 миллионов фунтов.

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Погашение долгов может стать проблемой для Вест Хэма, учитывая пандемию коронавируса. Также клуб находится на 16-й строчке и рискует вылететь из АПЛ, если сезон будет доигран.

Напомним, что Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом 2018 года из дортмундской Боруссии.

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