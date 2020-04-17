Англия

Француз рассказал, как могла пойти его карьера.

Защитник Кристал Пэлас Мамаду Сахо поведал, в каком клубе мог оказаться после того, как покинул ПСЖ в 2013 году.

"Когда я покинул ПСЖ, у меня было несколько предложений из Барселоны, Баварии, Арсенала и Ливерпуля".

"Я выбрал Ливерпуль, потому что это был один из клубов моей мечты с большой историей. У меня была возможность провести там четыре года в футболке "красных" на Энфилде с фантастическими болельщиками".

"У меня были очень хорошие отношения с командой, и я играл вместе с такими замечательными талантами, как Луис Суарес, Филиппе Коутиньо, Даниэль Старридж или Стивен Джеррард. Я прожил исключительные моменты с этими игроками", — цитирует Сахо Goal.

Ранее главный тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон высказал свое мнение о том, как надо поступить с текущим сезоном АПЛ.