Англия

Опытный специалист выступил против отмены чемпионата Англии из-за COVID-19.

Главный тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон, на прошлой неделе продливший контракт с клубом, высказал свою позицию касательно возобновления сезона английской Премьер-лиги, который взял паузу из-за пандемии коронавируса.

"Все полностью согласны с тем, что нам необходимо завершить сезон. Мы не хотим искусственных способов решения вопросов о том, кто станет чемпионом, кто попадет в Лигу чемпионов, кто будет понижен и повышен в классе".

"В идеале у наших игроков должно быть минимум три или четыре недели, чтобы подготовиться к первому матчу после возвращения, но я согласен, что на данном этапе нам, возможно, придется подождать", — приводит слова 72-летнего специалиста официальный сайт Кристал Пэлас.

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