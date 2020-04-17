Англия

Норман Хантер ушел из жизни на 77-м году.

Легендарный английский защитник Норман Хантер сегодня, 17 апреля, скончался в одной из йоркширских больниц. Об этом сообщает официальный сайт Лидс Юнайтед.

Причиной смерти 76-летнего англичанина стал коронавирус. На прошлой неделе Хантер был госпитализирован, однако врачи так и не сумели спасти его жизнь.

Вместе с Лидсом Хантер дважды выигрывал чемпионат Англии и по одному разу Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии. Также легендарный защитник выступал за Бристоль Сити и Барнсли.

В составе национальной сборной Англии в 1966-м Хантер триумфовал на домашнем чемпионате мира.

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