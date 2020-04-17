Норман Хантер ушел из жизни на 77-м году.
Photo Leeds United
17 апреля 2020, 14:18
Легендарный английский защитник Норман Хантер сегодня, 17 апреля, скончался в одной из йоркширских больниц. Об этом сообщает официальный сайт Лидс Юнайтед.
Причиной смерти 76-летнего англичанина стал коронавирус. На прошлой неделе Хантер был госпитализирован, однако врачи так и не сумели спасти его жизнь.
Вместе с Лидсом Хантер дважды выигрывал чемпионат Англии и по одному разу Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии. Также легендарный защитник выступал за Бристоль Сити и Барнсли.
В составе национальной сборной Англии в 1966-м Хантер триумфовал на домашнем чемпионате мира.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.