Англия

Главный тренер Лестера — о лучшем бомбардире своей команды.

Брендан Роджерс высоко оценивает игровые навыки Джейми Варди.

"До моего прихода в клуб я наблюдал за Варди. С нетерпением ждал совместной работы с ним. Я видел его уровень в матчах, но было интересно понаблюдать за ним на ежедневной основе".

"Считаю, что он на одном уровне с элитными форвардами мирового уровня, его взрывная скорость на коротких дистанциях и то, как он играет на линии с защитниками – феноменальны".

"Ему за тридцать, но он также быстр, как и всегда. У него есть вкус к игре, у него менталитет старой школы. Он хочет бороться и бежать. Он – прирожденный бомбардир, если на него играть – он забьет всегда", — приводит слова Брендана Роджерса Sky Sports.

Напомним, что Варди выступает за Лестер Сити с 2012 года, а в нынешнем сезоне забил 19 голов в 26 матчах АПЛ.

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