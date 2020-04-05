Англия

Британское издание предоставило свою символическую команду.

На данный момент в Премьер-лиге отыграно 29 туров и чемпионат приостановлен из-за угрозы коронавируса.

Sky Sports составил символическую сборную текущего сезона. В нее вошли сразу шесть игроков Ливерпуля, а также по два футболиста из Манчестер Сити, Лестера и Шеффилд Юнайтед.

Сборная сезона-2019/20 по версии Sky Sports:

Голкипер: Дин Хендерсон (Шеффилд Юнайтед).

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – Ливерпуль), Джек О'Коннелл (Шеффилд Юнайтед).

Полузащитники: Уилфред Ндиди (Лестер), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).

Нападающие: Садио Мане, Мохамед Салах (оба – Ливерпуль), Джейми Варди (Лестер).

Ранее была информация, что футболистам АПЛ сообщили, что клубы могут потерять 1,137 млрд из-за кризиса.