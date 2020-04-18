Англия

Форвард продолжит карьеру в составе "горожан", несмотря на интерес от других клубов.

Манчестер Сити намерен сохранить в своем составе Габриэля Жезуса, сообщает Сalciomercato.

По информации источника, интерес к бразильцу проявляет Ювентус, который давно следит за его выступлениями.

Тем не менее, Пеп Гвардиола хочет сохранить Жезуса в своем составе, и попросил руководство не устанавливать ценник на 23-летнего футболиста. Именно телефонный звонок испанского специалиста стал ключевым при переходе Жезуса из Палмейраса.

Ранее сообщалось, что Жезус установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.

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