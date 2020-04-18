Англия

Бразильский хавбек сделал неожиданный выбор самого сложного футболиста, против которого он играл.

Опорный полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо назвал список футболистов, против которых ему сложнее всего было играть на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Помимо ожидаемых фамилий, включая Роналду, Месси и Мбаппе, бразилец отдельно отметил форварда Атлетико Диего Косту.

"Лионель Месси, Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе были для меня сложными соперниками. Это очень сильные футболисты, которые могут доставить проблемы любому обороняющемуся игроку".

"Однако есть один футболист, который выделяется даже на их фоне. Его имя Диего Коста времен выступлений за Челси. Тогда он был в великолепной форме. Надеюсь, когда-нибудь мы вновь встретимся с ним на поле", — приводит слова Фернандиньо Goal.com

Напомним, ранее Виллиан и Фернандиньо вошли в ТОП-5 лучших бразильцев в истории английской Премьер-лиги.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.