Англия

Два экс-полузащитника Шахтера были высоко оценены редакцией бразильского портала UOL.

Виллиан и Фернандиньо заняли пятое и второе места соответственно в рейтинге лучших бразильцев АПЛ по версии автора UOL за всю историю.

Возглавил же топ бывший полузащитник Арсенала Жилберто Силва. На третьем месте, в свою очередь, расположился Алиссон. Также место в рейтинге получил Жуниньо Паулиста.

Виллиан провел 329 матчей в АПЛ за Челси, забив 59 голов и сделав 59 результативных передач. Фернандиньо же провел 304 поединка, отметившись 23 голами и 25 ассистами.

Ранее ESPN назвал десятку лучших трансферов АПЛ за всю историю.