Два экс-полузащитника Шахтера были высоко оценены редакцией бразильского портала UOL.
Виллиан и Фернандиньо, getty images
14 апреля 2020, 09:54
Виллиан и Фернандиньо заняли пятое и второе места соответственно в рейтинге лучших бразильцев АПЛ по версии автора UOL за всю историю.
Возглавил же топ бывший полузащитник Арсенала Жилберто Силва. На третьем месте, в свою очередь, расположился Алиссон. Также место в рейтинге получил Жуниньо Паулиста.
Виллиан провел 329 матчей в АПЛ за Челси, забив 59 голов и сделав 59 результативных передач. Фернандиньо же провел 304 поединка, отметившись 23 голами и 25 ассистами.
Ранее ESPN назвал десятку лучших трансферов АПЛ за всю историю.