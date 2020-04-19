Англия

Хавбек был бы рад видеть мексиканца в команде.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган заявил, что может представить, что нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес может перейти в стан "горожан".

"Я думаю, что у него есть все, что нужно нападающему мирового класса".

"Для нападающего он очень подвижен, но также физически хорош и талантлив с технической точки зрения. Я могу представить, как он играет с нами

"Может быть, Хименес еще не на этом уровне, но он немного напоминает мне Роберта Левандовски, потому что я играл с ним. С точки зрения стиля, я думаю, еще есть большой потенциал", — сказал Гюндоган ESPN.

Ранее немецкий футболист рассказал, кого считает лучшим нападающим в мире на сегодняшний день.