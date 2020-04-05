Германия

Хавбек лестно отозвался о бывшем одноклубнике.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган заявил, что нападающий Баварии Роберт Левандовски — это лучший центрфорвард на данный момент.

"Было очень приятно играть с ним. Он постоянно мог улучшать свои навыки. Технически Роберт всегда был великолепным, теперь у него тоже такая хладнокровная голова. То, как он забивал голы, феноменально".

"Для меня он лучший и самый полноценный центральный нападающий в мире на данный момент", — сказал Гюндоган DAZN.

Ранее немецкий футболист Сити заявил, что Ливерпуль должен получить титул победителя АПЛ вне зависимости от того, закончится ли сезон или нет.