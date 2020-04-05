Хавбек лестно отозвался о бывшем одноклубнике.
Илкай Гюндоган, getty images
05 апреля 2020, 10:28
Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган заявил, что нападающий Баварии Роберт Левандовски — это лучший центрфорвард на данный момент.
"Было очень приятно играть с ним. Он постоянно мог улучшать свои навыки. Технически Роберт всегда был великолепным, теперь у него тоже такая хладнокровная голова. То, как он забивал голы, феноменально".
"Для меня он лучший и самый полноценный центральный нападающий в мире на данный момент", — сказал Гюндоган DAZN.
Ранее немецкий футболист Сити заявил, что Ливерпуль должен получить титул победителя АПЛ вне зависимости от того, закончится ли сезон или нет.