Англия

"Ириски" не против продать футболиста.

Как сообщает Express, Интер всерьез заинтересован в том, чтобы в будущее трансферное окно пригласить в команду нападающего Эвертона Мойзе Кина.

По данным источника, руководство "ирисок" также не против продать футболиста, так как хочет выручить средства, чтобы инвестировать их в другого форварда.

Сумм потенциального трансфера оценивается в 25 миллионов фунтов. Кроме того, отмечается, что и сам Кин хочет вернуться в Италию, чтобы повысить свои шансы попасть в заявку сборной на грядущий в 2021 году чемпионат Европы.

Кин перешел в Эвертон прошлым летом из Ювентуса. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 26 поединков в футболке "ирисок", отличившись одним голом и двумя ассистами