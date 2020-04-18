Италия

Миланский клуб может подписать форварда Эвертона.

Нападающий Эвертона Мойзе Кин попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Tuttosport.

Миланский клуб находится в поисках замены Лаутаро Мартинесу, который может перейти в Барселону летом, и следит за ситуацией с молодым форвардом. Стоимость итальянца оценивается в сумму около 28 миллионов евро.

Кин перешел в Эвертон прошлым летом из Ювентуса. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 26 поединков в футболке "ирисок", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что интерес к Кину также проявляет Рома.

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