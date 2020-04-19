Англия

Англичанин раскрыл причину своего успеха.

Нападающий Уэйн Руни рассказал, каким образом ему удалось стать лучшим бомбардиром в истории Манчестер Юнайтед и сборной Англии.

"Хочу сделать признание, которое может всех удивить, но я не бомбардир от природы. Никогда не мог сравнить себя с такими игроками, как Гари Линекер или Руд ван Нистелрой.

Я установил голевые рекорды за Манчестер Юнайтед и Англию, чем очень горжусь, но были и лучшие "девятки", чем я.

Как мне в таком случае удалось стать лучшим бомбардиром? Время. Я играл за МЮ на протяжении 13 лет, и 15 лет – за Англию. У меня было время, чтобы установить эти рекорды.

Думаю, у Харри Кейна не займет много времени, чтобы побить мой рекорд за Англию. Я никогда не был эгоистичным игроком и буду очень рад за Харри", – рассказал Руни в интервью изданию The Times.

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