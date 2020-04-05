Англия

Англичанин прокомментировал идею сокращения зарплат футболистов на 30%.

Уэйн Руни выразил несогласие с инициативой государства сократить зарплату футболистов на 30%.

"Если бы Дерби потребуется, чтобы я сократил зарплату ради спасения клуба, я бы отнесся с пониманием и поддержал любым возможным способом. Если бы правительство попросило меня материально поддержать медсестер или купить аппараты ИВЛ, я бы с гордостью сделал это.

Но я — не каждый игрок. Мне 34 года, я провел хорошую карьера, прилично заработал. Мое положение позволяет от чего-то отказаться. Но не все футболисты находятся в аналогичной ситуации. Почему они столкнулись с требованием 30% урезания зарплаты. Почему футболисты стали козлами отпущения? Это позор. Сперва министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в своей сводке сказал, что игрокам Премьер-лиги следует сократить зарплату. Почему в его голове были зарплаты футболистов, а не самая актуальная информация об эпидемии?

Чемпионшип отличается от Премьер-лиги. У нас есть игрок, который живет с мамой и несет ответственность за оплату счетов всей семьи. Тот футболист сталкивается с теми же проблемами, что и все люди у нас в стране. Тридцать процентов от 2000 фунтов – это минус 600 фунтов, на которые живет его семья. Карьера игроков коротка, из-за этого им нужно инвестировать деньги или откладывать их.

Конечно, зарплата в АПЛ, как правило, выше, но найдутся молодые игроки, у которых мало денег, и они могут потерять 30%. Мне кажется, сейчас ситуация для футболистов проигрышная: если игроки не согласятся на урезание зарплаты на 30%, все подадут так: "Богатые игроки отказываются от сокращения зарплаты", — приводит слова Руни Times.

Напомним, Ливерпуль требует у государства покрыть 80% зарплат неиграющего персонала.