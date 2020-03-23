Англия

Экс-игрок Эвертона считает, что необходимо завершить сезон-2019/20.

Нападающий Дерби Каунти Уэйн Руни является воспитанником Эвертона. Несмотря на это, англичанин уверен в том, что принципиального соперника "ирисок" Ливерпуль нельзя лишать возможности стать чемпионами английской Премьер-лиги по итогам текущего сезоне из-за коронавируса.

"Ливерпуль выиграет Премьер-лигу. Есть фанаты Эвертона, которые звонят мне и говорят, что сезон нужно отменить. Конечно, являясь воспитанником Эвертона и проведя 13 лет в Манчестер Юнайтед, во мне есть определенное чувство, что это было бы хорошим решением".

"Но нет. В течение всей кампании Ливерпуль был просто фантастическим. Они проделали большой объем работы, поэтому заслуживают выиграть АПЛ. Можете ли вы представить, что после 30 лет ожидания вас лишают этого титула? Нужно принять правильное решение".

"Я считаю, что справедливо было бы доиграть сезон-2019/20, даже если это произойдет параллельно со следующей кампанией. Я не удивлюсь, если завершение этого сезона продлится до конца 2020 года. Футбол, как и любая другая индустрия, должны принимать все меры предосторожности", — приводит слова Руни The Times.

Напомним, Ливерпуль является безоговорочным лидером турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 82 очка в 29 турах. Ранее стало известно, что мерсисайдский клуб должны признать чемпионом, если сезон в АПЛ не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

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