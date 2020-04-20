Англия

Англичанин поделился мнением о полузащитнике Тоттенхэма.

Бывший нападающий Тоттенхэма Даррен Бент, завершивший карьеру в июле прошлого года, рассказал о причинах, по которым полузащитник Танги Ндомбеле пока не смог оправдать свой переход в стан "шпор".

"Ндомбеле — топ-футболист, но какой-то причине я не вижу его подходящим игроком для Тоттенхэма. Он пропадает на поле из матча в матч. Он просто никак не влияет на результат и игру команды. Уверен, что болельщики "шпор" совсем не этого ожидали после его подписания".

"Меня не удивит, если Ндомбеле перейдет в какой-нибудь клуб вроде Барселоны, потому что такая команда, как Барселона, всегда владеет мячом. У Танги есть возможность заиграть в стане "сине-гранатовых", ведь их игра крайне отличается от того, что мы видим в АПЛ", — приводит слова Бента Football Insider.

Ранее сообщалось, что Ндомбеле задумался об уходе из Тоттенхэма. Главным претендентом на француза называется Барселона.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.