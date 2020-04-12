Хавбек недоволен своим положением в клубе.
Танги Ндомбеле, Getty Images
12 апреля 2020, 13:38
Полузащитник Танги Ндомбеле рассматривает возможность ухода из Тоттенхэма, информирует издание L'Equipe.
Француз недоволен своим положением в лондонском клубе и отношением со стороны главного тренера Жозе Моуриньо. Хавбеку в частности не понравилось, что его заставили принимать участие в тренировке, которая нарушила правила карантина.
Ндомбеле перешел в Тоттенхэм прошлым летом из Лиона за 60 млн евро. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 27 поединков в футболке "шпор", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Ндомбеле также заинтересована Барселона.
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