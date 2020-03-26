Испания

Француз может перебраться в испанскую Примеру.

Полузащитник Тоттенхэма Танги Ндомбеле в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку всего спустя год после перехода в лондонский клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, в 23-летнем французе заинтересована Барселона, которая рассматривает игрока "шпор" в качестве потенциальной замены Артуро Видалю и Ивану Ракитичу.

Чилиец и хорват в летнее межсезонье могут покинуть Камп Ноу, поэтому "сине-гранатовые" намерены выйти на трансферный рынок на поиски игрока в центральную зону полузащиты.

Учитывая непростые отношения с главным тренером Жозе Моуриньо, Ндомбеле может решиться на новый вызов, которым может стать именно Барселона.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб планирует вернуть Аленью летом из аренды, а также попытается оформить трансфер Фабиана Руиса из Наполи.

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