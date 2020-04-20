Англия

Француз интересуется английским клубом.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле провел беседу с форвардом Манчестер Юнайтед Антони Мартиалем о "манкунианцах", утверждает Sport.es.

По данным источника, игрок каталонцев сообщил своему соотечественнику, что может покинуть "блаугранас" в будущее трансферное окно, и он сейчас рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Ранее испанские СМИ сообщали, что в услугах Дембеле всерьез заинтересован Ливерпуль и лично главный тренер "красных" Юрген Клопп.

Действующий контракт Дембеле с Барселоной рассчитан до июня 2022 года. Утверждалось, что Барселона готова продать игрока, но лишь за крупную сумму.