Испания

Француз в ближайшем будущем может оказаться на Энфилде.

Ливерпуль в будущее трансферное окно намерен приобрести у Барселоны нападающего команды Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.

По данным источника, главный тренер "красных" Юрген Клопп лично попросил руководство начать переговоры по французскому футболисту.

Отмечается, что в Барселоне нет единого мнение по поводу продажи Дембеле. Тренерский штаб хотел бы сохранить игрока в команде на следующий сезон, а боссы клубы думают избавиться от форварда, чтобы преодолеть последствия финансового кризиса. Кроме того, стоимость нападающего оценивается в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 9 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.