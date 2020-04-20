Англия

"Красные" заинтересованы в услугах хорвата.

Как сообщает Calciomercato, Ливерпуль в будущее трансферное окно хочет укрепить центр поля полузащитником Интера Марсело Брозовичем.

По данным источника, англичане запросили у итальянцев ценник на хорватского футболиста. "Нерадзурри" готовы продать игрока за 60 миллионов евро — именно такая клаусула указана в контракте хавбека.

Отмечается, что "красные" намерены постараться сбить цену на Брозовича, учитывая тяжелый финансовый кризис, с которым столкнулись клубы из-за пандемии коронавируса.

Действующий контракт Брозовича с Интером рассчитан до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что миланцы хотят предоставить игроку новый договор.