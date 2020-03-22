Италия

Миланский клуб хочет продлить соглашение с хорватом.

Интер намерен продлить контракт с полузащитником Марцело Брозовичем, сообщает издание Tuttosport.

Руководство миланского клуба довольно выступлениями хорватского хавбека и планирует летом начать с ним переговоры. Боссы "нерадзурри" планируют включить в договор с игроком клаусулу в размере 60 млн евро.

Действующий контракт Брозовича с Интером рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 32 поединка, отличившись тремя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер согласовал новый контракт с голкипером Самиром Хандановчем.

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