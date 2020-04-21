Англия

"Красные дьяволы" хотят подписать португальца.

Нападающий Атлетико Жоау Фелиш попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает портал Le10 Sport.

Английский клуб намерен провести реорганизацию состава летом и попытается приобрести молодого форварда. Руководство МЮ надеется, что хорошие отношения с агентом Жорже Мендешем помогут им в переговорах по 20-летнему игроку.

Фелиш перешел в Атлетико прошлым летом из Бенфики за 126 млн евро. В текущем сезоне нападающий провел 28 поединков в футболке "матрасников", отличившись шестью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Кейна.

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