Англия

"Красные дьяволы" планируют подписать атакующего полузащитника летом.

Полузащитник Байера Кай Хаверц летом может отправиться в английскую Премьер-лигу, несмотря на то, что леверкузеский клуб хочет продлить с ним контракт.

Как сообщает Evening Standard, Манчестер Юнайтед проявляет интерес к футболисту, включив его в свой шорт-лист на предстоящее межсезонье. В список "красных дьяволов" также входят Джек Грилиш и Джеймс Мэддисон.

Стоит отметить, что Хаверц входит в сферу интересов Ливерпуля и Баварии. Ранее появлялась информации, что талантливый немец хотел бы присоединиться к мюнхенскому гранду.

Контракт Кая Хаверца с Байером рассчитан до лета 2022 года. Несмотря на это, "фармацевты" хотят выручить за своего воспитанника порядка 100 миллионов фунтов.

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