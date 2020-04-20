Англия

"Красные дьяволы" поняли, что не смогут потянуть переход англичанина.

Манчестер Юнайтед пересмотрел свои планы на трансферное на ближайшее окно, сообщает The Guardian.

По информации источника, "красные дьяволы" осознали, что не смогут подписать нападающего Тоттенхэма Харри Кейна.

Манкунианцев ожидаемо оттолкнула трансферная стоимость в размере 150 миллионов фунтов, которая выглядит нереальной ввиду последствий эпидемии коронавируса.

В текущем сезоне Кейн провел 20 матчей в АПЛ: на его счету 11 голов и 2 ассиста. Напомним, что также "шпоры" не намерены отпускать своего лидера в клуб АПЛ.

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