Англия

"Канониры" не слишком удовлетворены суммой отступных за француза.

Лондонский Арсенал продолжает проявлять интерес к полузащитнику Реал Бетис Набилю Фекиру. Об этом сообщает AS.

Контракт 26-летнего француза с "зелеными" рассчитан до 2023 года. Бетис, в связи с интересом Арсенала, выставил ценник на игрока в размере 50 млн евро.

Данная сумма не устраивает лондонский клуб, который надеется добиться снижения.

В текущем сезоне Фекир отметился 7 и 6 ассистами голами в 23 матчах за "огуречников"

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