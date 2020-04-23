Англия

Мерсисайдцам нужно заплатить 52 млн фунтов за футболиста.

Форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер все ближе к Ливерпулю. Об этом сообщает Sky Sports.

"Красные" готовят 52 млн фунтов за трансфер 24-летнего немца. В игроке всерьез заинтересован Юрген Клопп.

Сам Вернер является приверженцем трансфера на Энфилд, однако желает получить гарантии того, что Юрген Клопп предоставит ему место в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что за игрока также готов вступить в борьбу мадридский Реал.

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