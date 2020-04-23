Испания

Немецкий форвард стал лакомым кусочком для топ-клубов Европы.

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер продолжает собирать вокруг себя интерес со стороны европейских грандов.

По информации Goal.com, на 24-летнего игрока положил глаз мадридский Реал, который готов к трансферной конкуренции с Ливерпулем, Барселоной и Челси.

Контракт футболиста с РБ Лейпциг рассчитан до 2023 года, а его рыночная стоимость — 64 млн евро.

В текущем сезоне Вернер провел 36 поединков в футболке "быков", забив 27 голов и совершив 12 ассистов.

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