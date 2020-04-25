Англия

Экс-защитник Челси вспомнил о времени, когда выступал за клуб под руководством Жозе Моуриньо.

Джон Терри рассказал, что Жозе Моуриньо не хотел произносить вслух слово "Ливерпуль".

"Помню, как Моуриньо вел беседу с командой накануне матча против Ливерпуля. Мы уже стали чемпионами, отрыв был 20-30 очков от "красных".

"Тем не менее, Моуриньо сказал: "Никак нельзя проиграть матч с этими".

"Он не могу произнести слово "Ливерпуль". Он говорил: "Сегодня вы этим не проиграете, вы лучше, чем эти. До сих пор помню это", — приводит слова Джона Терри Sky Sports.

Напомним, что в первый приход Моуриньо тренировал Челси с 2004 по 2007 год.

Ранее Терри рассказал, что все плакали, когда португальский специалист был уволен.

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