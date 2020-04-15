Англия

Легенда "пенсионеров" не хотел уходить из лондонского клуба, о чем открыто говорил Абрамовичу.

Бывший защитник лондонского Челси Джон Терри, ныне работающий ассистентом главного тренера Астон Виллы, вспомнил о моментах, когда он был близок к уходу из стана "пенсионеров".

"В свое время одним из двух клубов, которые делали по мне предложения, был Хаддерсфилд. Стив Брюс тогда возглавлял эту команду. Челси принял предложение, но Джанлука Виалли ответил отказом, за что я ему очень благодарен. Это великий человек и тренер".

"Также с Челси связывался Манчестер Сити, который сделал Челси официальное предложение. Когда я об этом узнал, я просто сел напротив президента клуба и сказал: "Я никогда не хочу уходить из Челси. Если вы хотите меня продать, то это уже другая история. Лично я не намерен менять клубную прописку", — приводит слова Терри Goal.com.

Напомним, ранее Джон Терри вспомнил о работе Антонио Конте на посту главного тренера Челси и рассказал о том, как просил итальянца включать в заявку не себя, а Натана Аке.

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