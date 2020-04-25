Англия

Марокканец пока не знает, когда присоединится в стану "пенсионеров".

Полузащитник Аякса Хаким Зийех прошлой зимой подписал предварительное соглашение с Челси, по условиям которого уже летом он должен будет покинуть амстердамский клуб. Учитывая нестабильную ситуацию с пандемией коронавируса, пока неизвестно, отправиться ли марокканец в Лондон в запланированные сроки.

"На самом деле, я пока не думал над тем, когда отправлюсь в Челси. Я подписал контракт, по условиям которого уже первого июля я буду игроком этого клуба. О других вещах я не задумывался. На данный момент, главный вопрос — когда откроют границы, чтобы я смог без проблем туда отправиться".

"В этом вопросе также важно то, что скажет руководство лиги. В любом случае, я не смогу повлиять на их решение, поэтому посмотрим, как все в итоге произойдет", — заявил 27-летний хавбек в интервью AD.

Напомним, ранее полузащитник Аякса Хаким Зийех высказался о решении досрочно завершить чемпионат Нидерландов.

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