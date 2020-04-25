Нидерланды. Новость

Марокканский хавбек считает, что Аякс заслуживает стать чемпионом.

Чемпионат Нидерландов досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, а чемпион в текущем сезоне выявлен не будет.

Полузащитник Аякса Хаким Зийех, команда которого лидирует в турнирной таблице, считает, что формальным победителем лиги стоит считать амстердамцев, а не АЗ Алкмаар.

"Аякс в любом случае лидирует в таблице. Все эти разговоры о том, что АЗ заслуживает большего, потому что они одолели нас два раза... Все это чушь. Сумма забитых и пропущенных больше ничего не решает? Бред. Как ПСВ стал чемпионом в 2007 году? Верно, благодаря одному голу".

"Удручает тот факт, что Аякс не будет официальным чемпионом. Конечно, я хотел бы выиграть трофей на футбольном поле, но если говорить о том, кто формально является чемпионом, то для меня это Аякс", — приводит слова Зийеха AD.

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