Англия

Бельгийский защитник в ближайшее трансферное окно может сменить клуб.

Правый защитник ПСЖ Тома Менье настолько нужен тренеру Тоттенхэма Жозе Моуриньо, что португалец сам позвонил игроку, чтобы убедить его присоединиться ко "шпорам", сообщает L'Equipe.

Подписание 28-летнего игрока является привлекательным вариантом для Тоттенхэма еще и потому, что летом он станет свободным агентом. Продлевать контракт с ПСЖ Тома не намерен.

В нынешнем сезоне Менье сыграл в 28 матчах во всех турнирах за парижан. Он выступал за клуб с 2016 года, когда перешел туда из Брюгге.

В Тоттенхэме Менье нужно будет конкурировать с еще одним экс-игроком ПСЖ Сержем Орье. Ивуариец сыграл практически во всех матчах "шпор" под руководством Жозе Моуриньо, однако склонен попадать в скандалы – так, недавно он во второй раз нарушил карантин. В этот раз Серж потренировался с еще одним игроком лондонцев Мусса Сиссоко.