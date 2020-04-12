Англия

Лондонский клуб проявляет интерес к защитнику ПСЖ.

Защитник ПСЖ Томас Менье попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает портал 90min.

Лондонский клуб намерен укрепить правый фланг обороны летом и попытается подписать фулбека парижан. Жозе Моуриньо хочет сделать бельгийца первым летним трансфером.

Контракт Менье с ПСЖ подходит к концу, и летом он должен получить статус свободного агента.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 27 поединков в футболке "красно-синих", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Менье также заинтересован Манчестер Юнайтед.

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