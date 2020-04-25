Англия

Испанский голкипер "синих" продолжит выступать за нынешнюю команду.

Кепа Аррисабалага останется в Челси, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в клубе решили сохранить футболиста, так как из-за финансового кризиса продать его хотя бы за 50 миллионов фунтов вряд ли удалось бы. Кроме того, в Челси надеются, что пауза из-за коронавируса может пойти на пользу Кепе.

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Тем не менее, вопрос второго номера открыт и Челси рассматривает варианты с Ником Поупом и Беном Фостером, которые также могли бы навязать борьбу Кепе за место в стартовом составе.

Напомним, что Челси приобрел Аррисабалагу летом 2018 года за 80 миллионов евро.

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