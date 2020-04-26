Форвард английской команды понесет наказание от руководства "ирисок".
МОЙЗЕ КИН, GETTY IMAGES
26 апреля 2020, 21:59
Мойзе Кин будет оштрафован более, чем на 100 тысяч фунтов, сообщает Daily Mail.
По информации источника, 20-летний футболист должен был находиться в самоизоляции, но покинул дом и отправился на вечеринку. СМИ быстро узнали об этом инциденте и Эвертону пришлось реагировать.
Таким образом, итальянец оштрафован на сумму, которую получает в составе "ирисок" за две недели.
В текущем сезоне Кин провел 22 матча в АПЛ: на его счету один гол и две результативные передачи.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.