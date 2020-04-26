Англия

Форвард английской команды понесет наказание от руководства "ирисок".

Мойзе Кин будет оштрафован более, чем на 100 тысяч фунтов, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 20-летний футболист должен был находиться в самоизоляции, но покинул дом и отправился на вечеринку. СМИ быстро узнали об этом инциденте и Эвертону пришлось реагировать.

Таким образом, итальянец оштрафован на сумму, которую получает в составе "ирисок" за две недели.

В текущем сезоне Кин провел 22 матча в АПЛ: на его счету один гол и две результативные передачи.

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