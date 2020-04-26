Англия

Ливерпульский клуб крайне недоволен поведением итальянца.

Эвертон выразил возмущение поведением нападающего Мойзе Кина, который нарушил условия карантина, сообщает Sky Sports.

В то время когда Британия находится на вынужденном карантине из-за пандемии коронавируса, итальянский форвард решил выйти из самоизоляции и отправился на вечеринку, что зафиксировали представители СМИ.

"Эвертон шокирован новостью о том, что игрок первой команды нарушил правительственные предписания и политику клуба в отношении ситуации с коронавирусом. Клуб крайне разочарован поведением футболиста и считает его недопустимым", – говорится в заявлении ливерпульского клуба.

Кин перешел в Эвертон прошлым летом из Ювентуса за 27,5 млн евро. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 26 поединков в футболке "ирисок", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Кина заинтересована Рома.

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