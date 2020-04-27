Англия

Вашему вниманию подборка голов 28-летнего плеймейкера "горожан".

Летом 2015 года Кевин де Брюйне пополнил состав Манчестер Сити, после чего провел 143 матча в АПЛ за "горожан" и забил 31 гол.

Вашему вниманию подборка всех голов бельгийца в этой лиге за нынешнюю команду:

Отметим, что помимо 31 гола в чемпионате Англии, де Брюйне также отличился 63 ассистами за Манчестер Сити.

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