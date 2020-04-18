Англия

Бельгийский хавбек не исключает, что его дети и жена переболели COVID-19.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне рассказал об интересных подробностях начала карантина в Великобритании. Бельгиец признался, что вся его семья заболела, однако утверждать о наличии коронавируса он не стал.

"В начале карантина моя семья заболела. Это продолжалось на протяжении восьми или девяти дней. Сначала это произошло с моим младшим мальчиком, а потом уже со старшим сыном и женой. Не знаю, был ли это коронавирус или нет".

"К счастью, все это прошло, и последние две или три недели никаких симптомов не было", — заявил Де Брюйне в интервью телеканалу Sky Sports.

Напомним, ранее Кевин Де Брюйне признался, что из-за этого карантина он решил продлить свою профессиональную карьеру на несколько лет.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.